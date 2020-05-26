Венедиктова «проехалась катком» по САП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает неэффективной работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Венедиктова привела в качестве примера несколько случаев неэффективности работы САП.

- Вопреки постановлению судьи САП не обеспечила принятие законного решения относительно бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности, в Пуще-Водице, где чиновнику дали всего 2 комнаты, он вырубил деревья… построил себе дворец на 1 тыс. кв. м. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении. Потом он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом, – сказала она в своем видеообращении.

Генпрокурор отметила, что в ноябре 2019 года расследование этого дела поручили детективам НАБУ.

Прокуроры САП в течение 6 месяцев не обеспечили выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз.

Она добавила, что из-за нарушения разумных сроков производство закрыто, миллионные убытки государству не возмещены, земля общине Киева не возвращена, а подозреваемый избежал ответственности.

Генпрокурор отметила, что «этот позорный случай бездействия САП не является единичным».

По мне нию Венедиктовой, вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП не могут больше оставаться без реагирования генерального прокурора.

- Президент Владимир Зеленский обещал гражданам беспощадно бороться с коррупцией и показать результаты такой борьбы на деле, а не на словах, как некоторые ранее. Когда глава государства сделал мне предложение возглавить Офис генерального прокурора, он задал мне вопрос: готова ли я реально, а не виртуально бороться с коррупцией и сделать все возможное, чтобы удовлетворить запрос общества на справедливость? Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, Президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу, – заключила Венедиктова.

Тэги: САП, Венедиктова