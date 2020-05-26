Авиакомпания Ryanair значительно сократит полеты из Украины

Часть маршрутов авиакомпания предполагает возобновить позднее, в зимний сезон 2020-2021 годов.

Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair летом возобновит полеты по 24 из прежних 47 украинских маршрутах. Об этом сообщило издание avianews.com со ссылкой на обновленное расписание лоукостера.

Летом из Киева Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова – по трем из семи, из Одессы – по четырем из семи, из Харькова – по одному из пяти и из Херсона – по одному из трех.

Перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020-2021 годов, который начнется в конце октября. Еще шесть направлений полностью аннулированы. Отмечается, что запланированные маршруты могут быть откорректированы в связи с карантинными ограничениями в разных странах.

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