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Главная » Украина » Экономика
11:00 27 Мая 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Украине появилось юридическое лицо компании Apple

На планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин, однако с апреля в реестре юрлиц появился представитель компании.

В Украине появилось юридическое лицо компании Apple. Об этом свидетельствует запись в государственном реестре юрлиц.

Дата регистрации ТОВ ЕППЛ УКРАЇНА – 15.04.2020, руководитель – Роман Гуменюк, адрес регистрации – бизнес-центр IQ. Единственный основатель и бенефициар компании – ирландское юрлицо Apple.

Изздание Liga.Tech связалось с руководителем ТОВ Романом Гуменюком. Он подтвердил, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине.
Также Гуменюк сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин:

«Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менджмента пока сложно что-то планировать», – сообщил представитель компании.

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Тэги: Apple, представительство

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