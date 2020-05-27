В Украине появилось юридическое лицо компании Apple
На планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин, однако с апреля в реестре юрлиц появился представитель компании.
В Украине появилось юридическое лицо компании Apple. Об этом свидетельствует запись в государственном реестре юрлиц.
Дата регистрации ТОВ ЕППЛ УКРАЇНА – 15.04.2020, руководитель – Роман Гуменюк, адрес регистрации – бизнес-центр IQ. Единственный основатель и бенефициар компании – ирландское юрлицо Apple.
Изздание Liga.Tech связалось с руководителем ТОВ Романом Гуменюком. Он подтвердил, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине.
Также Гуменюк сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин:
«Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менджмента пока сложно что-то планировать», – сообщил представитель компании.
Новости по теме
Все работники компании, в которой собирают iPhone, отправлены на карантин.
Saudi Aramco выставили на торги, ее капитализация достигла 1,88 триллиона долларов.
Сотрудники компании работают над алгоритмом, который позволит обозначать спорные границы в приложениях Apple.