На страже безопасности теплопотерь

Современная жизнь диктует правильный подход к измерительным приборам. Одним из таких является тепловизор – устройство, предназначенное для замера температуры, какой-либо поверхности, которая выше абсолютного нуля.

Современная жизнь диктует правильный подход к измерительным приборам. Одним из таких является тепловизор – устройство, предназначенное для замера температуры, какой-либо поверхности, которая выше абсолютного нуля.

Такие приборы снабжены дисплеем, на котором можно увидеть изображение исследуемого объекта в виде картинки , где каждой исследуемой температуре соответствует определенный цвет. Благодаря изменению цвета, можно оперативно выполнять меры направленные на предотвращение ущерба, вследствие пожара, некачественной теплоизоляции.

Вы можете в отличном качестве и с гарантийным сроком обслуживания минимум 12 месяцев купить тепловизор на сайте https://electronoff.ua/teplovizory. Здесь представлено свыше 40 моделей таких устройств в различном ценовом сегменте, на который в первую очередь влияет показатель расширения матрицы микроболометра. Чем она выше, тем четче качество передаваемого изображения и видны все детали.

Такая инфракрасная цифровая камера передает картинку в диапазонах пяти основных цветов:

Синего и темно-синего;

Зеленого и светло-зеленого;

Желтого;

Оранжевого и его оттенков;

Красного и ярко-красного.

Синий и зеленые цвета передают диапазон холодных мест в теплограмме. Желтый – нейтральные. Красный и оранжевый – горячие и теплые места соответственно.

Спектр применения данного устройства достаточно обширный, а именно:

строительство, теплопотери конструкций;

электрика, питающие установки, сети, поиск перегретых контактов ;

медицина – обнаружение злокачественных опухолей;

промышленные и бытовые холодильники, утечка хладагента, разгерметизация швов;

транспортировка товаров или продуктов, которые нуждаются в контроле диапазона рекомендованных температур;

при производстве и хранении продуктов питания.

поисковых операциях, при обнаружении людей в труднодоступных локациях.

Кроме того, широко применимы для охоты, когда необходимо обнаружить в полной темноте дичь, а модели с температурным диапазоном до +650 градусов по Цельсию используются в металлургической промышленности при литье и закалке металла, при томлении железобетонных конструкций, где крайне важно в закрытом пространстве поддерживать постоянную температуру и следить за теплопотерями.

Основные критерии для выбора – это наличие определенных функций:

Чувствительность к температурам (лучшие – не ниже 0,05 градуса);

Диапазон измерения температур (бытовые – от -20 до 250 градусов Цельсия, профессиональные – от -40 и до +650 С);

Фокусировка (автоматическая или ручная);

Функция записи теплосъемки (внутренняя память или SD-карта);

Наличие точек экстремума (автоматическое определение и демонстрация самых горячих и самых холодных точек или зон на всем скане).

Крайне актуальным такое приобретение как тепловизор становится последние несколько месяцев, когда точное и крайне быстрое определение температуры тела может обезопасить жизнь и здоровье в условиях пандемии. Данный прибор для температурного скана поможет сэкономить медикам как в больницах, так и проверяющим на промышленных предприятиях время на проверку состояния здоровья клиентов или служащих.