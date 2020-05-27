На страже безопасности теплопотерь
Современная жизнь диктует правильный подход к измерительным приборам. Одним из таких является тепловизор – устройство, предназначенное для замера температуры, какой-либо поверхности, которая выше абсолютного нуля.
Современная жизнь диктует правильный подход к измерительным приборам. Одним из таких является тепловизор – устройство, предназначенное для замера температуры, какой-либо поверхности, которая выше абсолютного нуля.
Такие приборы снабжены дисплеем, на котором можно увидеть изображение исследуемого объекта в виде картинки , где каждой исследуемой температуре соответствует определенный цвет. Благодаря изменению цвета, можно оперативно выполнять меры направленные на предотвращение ущерба, вследствие пожара, некачественной теплоизоляции.
Вы можете в отличном качестве и с гарантийным сроком обслуживания минимум 12 месяцев купить тепловизор на сайте https://electronoff.ua/teplovizory. Здесь представлено свыше 40 моделей таких устройств в различном ценовом сегменте, на который в первую очередь влияет показатель расширения матрицы микроболометра. Чем она выше, тем четче качество передаваемого изображения и видны все детали.
Такая инфракрасная цифровая камера передает картинку в диапазонах пяти основных цветов:
- Синего и темно-синего;
- Зеленого и светло-зеленого;
- Желтого;
- Оранжевого и его оттенков;
- Красного и ярко-красного.
Синий и зеленые цвета передают диапазон холодных мест в теплограмме. Желтый – нейтральные. Красный и оранжевый – горячие и теплые места соответственно.
Спектр применения данного устройства достаточно обширный, а именно:
- строительство, теплопотери конструкций;
- электрика, питающие установки, сети, поиск перегретых контактов ;
- медицина – обнаружение злокачественных опухолей;
- промышленные и бытовые холодильники, утечка хладагента, разгерметизация швов;
- транспортировка товаров или продуктов, которые нуждаются в контроле диапазона рекомендованных температур;
- при производстве и хранении продуктов питания.
- поисковых операциях, при обнаружении людей в труднодоступных локациях.
Кроме того, широко применимы для охоты, когда необходимо обнаружить в полной темноте дичь, а модели с температурным диапазоном до +650 градусов по Цельсию используются в металлургической промышленности при литье и закалке металла, при томлении железобетонных конструкций, где крайне важно в закрытом пространстве поддерживать постоянную температуру и следить за теплопотерями.
Основные критерии для выбора – это наличие определенных функций:
- Чувствительность к температурам (лучшие – не ниже 0,05 градуса);
- Диапазон измерения температур (бытовые – от -20 до 250 градусов Цельсия, профессиональные – от -40 и до +650 С);
- Фокусировка (автоматическая или ручная);
- Функция записи теплосъемки (внутренняя память или SD-карта);
- Наличие точек экстремума (автоматическое определение и демонстрация самых горячих и самых холодных точек или зон на всем скане).
Крайне актуальным такое приобретение как тепловизор становится последние несколько месяцев, когда точное и крайне быстрое определение температуры тела может обезопасить жизнь и здоровье в условиях пандемии. Данный прибор для температурного скана поможет сэкономить медикам как в больницах, так и проверяющим на промышленных предприятиях время на проверку состояния здоровья клиентов или служащих.
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