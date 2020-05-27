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Главная » Украина » Общество
11:30 27 Мая 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

На страже безопасности теплопотерь

Современная жизнь диктует правильный подход к измерительным приборам. Одним из таких является тепловизор – устройство, предназначенное для замера температуры, какой-либо поверхности, которая выше абсолютного нуля.

Современная жизнь  диктует правильный подход к измерительным приборам. Одним из таких является тепловизор – устройство, предназначенное для замера  температуры,  какой-либо поверхности, которая выше абсолютного  нуля.

Такие приборы снабжены дисплеем,  на котором можно увидеть изображение исследуемого объекта в  виде картинки , где каждой исследуемой температуре соответствует определенный  цвет. Благодаря изменению цвета, можно оперативно выполнять меры направленные на предотвращение ущерба, вследствие пожара, некачественной теплоизоляции.

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Вы можете в отличном качестве и с гарантийным сроком обслуживания минимум 12 месяцев купить тепловизор  на сайте https://electronoff.ua/teplovizory. Здесь представлено свыше 40 моделей таких устройств в различном ценовом сегменте, на который в первую очередь влияет показатель расширения матрицы микроболометра. Чем она выше, тем четче качество передаваемого изображения и видны все детали.

Такая инфракрасная цифровая камера передает картинку в диапазонах пяти основных цветов:

  • Синего и темно-синего;
  • Зеленого и светло-зеленого;
  • Желтого;
  • Оранжевого и его оттенков;
  • Красного и ярко-красного.

Синий и зеленые цвета передают диапазон холодных мест в теплограмме. Желтый – нейтральные. Красный и оранжевый – горячие и теплые места соответственно.

Спектр применения данного устройства достаточно обширный, а именно:

  • строительство,  теплопотери конструкций;
  • электрика, питающие установки, сети, поиск перегретых контактов ;
  • медицина – обнаружение злокачественных опухолей;
  • промышленные и бытовые холодильники, утечка хладагента, разгерметизация швов;
  • транспортировка товаров или продуктов, которые нуждаются в контроле диапазона рекомендованных температур;
  • при производстве и хранении продуктов питания.
  • поисковых операциях, при обнаружении людей в труднодоступных локациях.

Кроме того, широко применимы для охоты, когда необходимо обнаружить в полной темноте дичь, а модели с температурным диапазоном до +650 градусов по Цельсию используются в металлургической промышленности при литье и закалке металла, при томлении железобетонных конструкций, где крайне важно в закрытом пространстве поддерживать постоянную температуру и следить за теплопотерями.

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Основные критерии для выбора – это наличие определенных функций:

  • Чувствительность к температурам (лучшие – не ниже 0,05 градуса);
  • Диапазон измерения температур (бытовые – от -20 до 250 градусов Цельсия, профессиональные – от -40 и до +650 С);
  • Фокусировка (автоматическая или ручная);
  • Функция записи теплосъемки (внутренняя память или SD-карта);
  • Наличие точек экстремума (автоматическое определение и демонстрация самых горячих и самых холодных точек или зон на всем скане).

Крайне актуальным такое приобретение как тепловизор становится последние несколько месяцев, когда точное и крайне быстрое определение температуры тела может обезопасить жизнь и здоровье в условиях пандемии. Данный прибор для температурного скана поможет сэкономить медикам как в больницах, так и проверяющим на промышленных предприятиях время на проверку состояния здоровья клиентов или служащих.

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Тэги: теплопотерь

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