Уволенный глава Чувашии подал на Путина в суд

Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении своих полномочий.

В качестве ответчика в иске указан президент России Владимир Путин.

Иск был подан в среду, 20 мая, 21 мая он был принят к производству. Судебное заседание назначено на 30 июня.

Указ президент подписал 29 января. В указе говорилось, что Игнатьев снимается с должности «в связи с утратой доверия».

Отставке Игнатьева предшествовали два скандала. 18 января во время выступления он призвал «мочить, как в народе говорят», журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позже он заявил, что смысл его слов исказили, и извинился.

23 января Игнатьев, вручая пожарным ключи от новых машин, высоко поднял руку и, по сообщениям местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ними. В «Единой России» посчитали, что своими действиями Игнатьев унизил честь и достоинство офицера. После инцидента с ключами Игнатьева исключили из «Единой России».

Однако источники утверждали, что положение Игнатьева было шатким еще до скандалов из-за низких рейтингов: к лету 2019 года Чувашия входила в десятку наиболее экономически слабых регионов, и низкий авторитет и отсутствие достижений региональных властей бросают тень и на федеральную власть.

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