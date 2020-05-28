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Главная » Мир » Общество
13:24 28 Мая 2020 Просмотров 753   КомментариевКомментарии

Бразилия стала новым лидером по заболеваемости COVID-19

Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом – более 22 тысяч новых инфицированных.

Бразилия вышла на первое место по суточному приросту заболеваемости коронавируса в мире, обогнав США, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

За минувшие сутки в Бразилии выявили 22301 случай заболевания, тогда как в США – 20546 случаев.

Всего в мире уже 5 794 000 заболевших коронавирусом, 357 509 больных умерли, 2 499 544 – выздоровели.

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,9 против 45,2 в среду. В США он достиг 309 человек, Испании – 580, Великобритании – 552, Италии – 547, Бразилии – 121, Франции – 438, Германии – 102, Турции – 53, Иране – 90, Индии – 3, Перу – 121, Китае – 3.

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Тэги: Бразилия, лидер, covid-19

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