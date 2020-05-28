«Укрзализныця» купит колес на 2 миллиарда гривен

Центр обеспечения производства акционерного общества «Укрзализныця» объявил тендер на закупку 54,9 тыс. цельнокатаных колес с ожидаемой стоимостью 1,974 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер предусматривает закупку 54 861 штуки колес с поставкой до конца 2022 года.

Конечный срок подачи предложений – 1 июля.

Аукцион запланирован на 6 августа.

Кроме этого, Центр обеспечения производства акционерного общества «Укрзализныця» намерен договориться с трубно-колесным холдингом «Интерпайп» о поставке 1,7 тыс. цельнокатаных колес и 4,7 тыс. черновых бандажей для железнодорожного движимого состава за 179,845 млн гривен.

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