НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
09:00 29 Мая 2020 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Бразилия обновила суточный антирекорд по смертям от COVID-19

В стране, которая занимает второе место в мире по числу инфицированных, за последние сутки зафиксировали рекордное количество заражений и смертей от COVID-19.

За последние сутки от коронавируса в Бразилии скончались более 1000 человек, что является самым высоким показателем в стране с момента начала пандемии. Об этом 29 мая сообщил бразильский Минздрав.

Так, за последние 24 часа в стране скончались 1156 человек с COVID-19, а общее число жертв достигло 26 754.

Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 26 417, что также является новым антирекордом. Всего в Бразилии заражены уже 438 238 человек.

Наиболее пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, где зарегистрировали почти семь тысяч смертей и более 95 тысяч зараженных.

Вторым по числу инфицированных стал штат Рио-де-Жанейро (почти 45 тысяч), который по летальным исходам из-за коронавируса (4856) обогнал Китай и Индию.
Ранее в ВОЗ заявили, что Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии COVID-19.

Источник:
Тэги: антирекорд, covid-19, разилия

Новости по теме

Бразилия стала новым лидером по заболеваемости COVID-19

Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом – более 22 тысяч новых инфицированных.

У 10 воспитателей детских садов в Житомире диагностирован COVID-19

Перед открытием детских садиков воспитателям провели экспресс-тесты на коронавирус. У десяти результат был положительным.

Кадыров утверждает, что он не болеет COVID-19

Глава Чечни отвергнул наличие каких-либо заболеваний и заявил, что с начала пандемии регулярно обследуется.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты