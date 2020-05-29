Бразилия обновила суточный антирекорд по смертям от COVID-19

В стране, которая занимает второе место в мире по числу инфицированных, за последние сутки зафиксировали рекордное количество заражений и смертей от COVID-19.

За последние сутки от коронавируса в Бразилии скончались более 1000 человек, что является самым высоким показателем в стране с момента начала пандемии. Об этом 29 мая сообщил бразильский Минздрав.

Так, за последние 24 часа в стране скончались 1156 человек с COVID-19, а общее число жертв достигло 26 754.

Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 26 417, что также является новым антирекордом. Всего в Бразилии заражены уже 438 238 человек.

Наиболее пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, где зарегистрировали почти семь тысяч смертей и более 95 тысяч зараженных.

Вторым по числу инфицированных стал штат Рио-де-Жанейро (почти 45 тысяч), который по летальным исходам из-за коронавируса (4856) обогнал Китай и Индию.

Ранее в ВОЗ заявили, что Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии COVID-19.

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