Под Киевом произошла перестрелка

Под Киевом произошли массовые стычки и перестрелка, которая закончилась задержанием стрелков.

В Броварах под Киевом утром в пятницу, 28 мая, произошли стычки и стрельба, полиция провела массовые задержания. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter.

«Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних стычек и стрельбы», – сообщил Шевченко, обнародовав фотографии с места происшествия.

Причины конфликта он не указал.

Очевидцы обнародовали видео перестрелки. На кадрах сняты несколько десятков молодых людей, некоторые из которых вооружены и стреляют в неизвестном направлении.

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