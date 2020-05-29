НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
13:53 29 Мая 2020 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

Телефонная связь Vodafone перестала работать из-за технических проблем

В компании предложили абонентам временно отказаться от телефонных звонков и перейти на мессенджеры.

Мобильная телефонная связь оператора Vodafone Украина перестала работать из-за возникших технических проблем. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе Vodafone.

«Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением», – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что работа интернета должна быть доступна, поэтому абонентам предлагается воспользоваться мессенджерами и другими средствами связи. На данный момент инженеры Vodafone работают над решением проблемы.

«Надеемся, в ближайшее время штатная работоспособность голосовой связи будет восстановлена», – заявили в компании.

Источник:
Тэги: оператор, связь, vodafone

Новости по теме

Скорость 6G интернета будет достигать 8000 Гбит/с

Китайские ученые уже приступили к работе над сетью нового поколения.

Азербайджанцы получили разрешение на покупку Vodafone Украина

Азербайджанская компания Bakcel получила разрешение Антимонопльного комитета купить украинского мобильного оператора.

Операторов связи обяжут регулярно отчитываться о качестве услуг

Операторов мобильной связи, возможно, обяжут отчитываться о качестве услуг не реже раза в полугодие. Об этом говорится в проекте изменений к Лицензионными условиями деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты