Телефонная связь Vodafone перестала работать из-за технических проблем

В компании предложили абонентам временно отказаться от телефонных звонков и перейти на мессенджеры.

Мобильная телефонная связь оператора Vodafone Украина перестала работать из-за возникших технических проблем. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе Vodafone.

«Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением», – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что работа интернета должна быть доступна, поэтому абонентам предлагается воспользоваться мессенджерами и другими средствами связи. На данный момент инженеры Vodafone работают над решением проблемы.

«Надеемся, в ближайшее время штатная работоспособность голосовой связи будет восстановлена», – заявили в компании.

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