До отправки «титушек» в Бровары в Виннице зарезали нацгвардейца

Полиция в Виннице задержала мужчину, который в ночь на 24 мая нанес смертельное ножевое ранение военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом сообщает полиция Винницкой области в пятницу, 29 мая.

Как отмечается, правоохранители отрабатывали различные версии мотива убийства, среди которых – профессиональная деятельность потерпевшего, личные отношения и возможный ситуативный конфликт.

Полиция отработала все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, а также привлекли кинолога с поисковой собакой, чтобы установить личность злоумышленника.

При этом полицейские сразу же нашли нож – орудие убийства, осматривая место происшествия и прилегающую к нему территорию.

После этого была установлена личность преступника: 35-летнего винничанина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства.

Как было установлено, между мужчинами на улице города возник внезапный конфликт и драка, во время которой один из мужчин нанес проникающее ножевое ранение другому и с места происшествия скрылся.

В этот же день уволено все руководство винницкой областной полиции с формулировкой «из-за системных просчетов». Сообщается, что утром 29 мая в Бровары из Винницы прибыли вооруженные ножами, дубинками и огнестрельным оружием бандиты, которые устроили перестрелку и драку на улицах города. Мотивы – передел рынка пассажироперевозок.

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