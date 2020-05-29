НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
19:11 29 Мая 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

До отправки «титушек» в Бровары в Виннице зарезали нацгвардейца

Полиция в Виннице задержала мужчину, который в ночь на 24 мая нанес смертельное ножевое ранение военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом сообщает полиция Винницкой области в пятницу, 29 мая.

Как отмечается, правоохранители отрабатывали различные версии мотива убийства, среди которых – профессиональная деятельность потерпевшего, личные отношения и возможный ситуативный конфликт.

Полиция отработала все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, а также привлекли кинолога с поисковой собакой, чтобы установить личность злоумышленника.

При этом полицейские сразу же нашли нож – орудие убийства, осматривая место происшествия и прилегающую к нему территорию.

После этого была установлена личность преступника: 35-летнего винничанина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства.

Как было установлено, между мужчинами на улице города возник внезапный конфликт и драка, во время которой один из мужчин нанес проникающее ножевое ранение другому и с места происшествия скрылся.

В этот же день уволено все руководство винницкой областной полиции с формулировкой «из-за системных просчетов». Сообщается, что утром 29 мая в Бровары из Винницы прибыли вооруженные ножами, дубинками и огнестрельным оружием бандиты, которые устроили перестрелку и драку на улицах города. Мотивы – передел рынка пассажироперевозок.

Источник:
Тэги: Винница, гвардеец, нож

Новости по теме

Женщина заявила, что не знает, зачем ударила ножом сына

Жительница Павлограда предстала перед судом за то, что едва не убила собственного сына.

В Виннице грабить бросил рыбака в реку, а сам убежал с его телефоном

Преступник оказался законченным рецидивистом.

Женщина умоляла не садить «кормильца», который проткнул ей грудь ножом

Медики спасли потерпевшую в ходе операции, а она вскоре простила обидчика.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Женщину судили за домашнее насилие над мужем

21:01  Украина

Над Украиной летают бомбардировщики ВВС США

20:12  Украина

Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок

19:17  Мир

До отправки «титушек» в Бровары в Виннице зарезали нацгвардейца

19:11  Украина

Галкин высмеял «беседу Путина и Собянина»

18:47  Мир

Трамп поругался с Twitter, соцсети могут исчезнуть в США

18:04  Мир

Карантин по-украински: Судьи требует от судей отменить ограничение зарплат судей

17:36  Украина

Порошенко снова не пришел в ГБР

16:15  Украина

Уволен глава полиции Винницкой области и его заместитель

15:40  Украина

Куда поехать отдыхать украинцу в 2020

14:45  Украина

В хирургическом отделении житомирской областной больницы вспышка COVID-19

14:30  Украина

Телефонная связь Vodafone перестала работать из-за технических проблем

13:53  Украина

Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро

13:49  Украина

Бостонский марафон впервые в истории отменили

12:38  Мир

За последние сутки было зафиксировано 116 тысяч новых случаев COVID-19

11:00  Мир

Под Киевом произошла перестрелка

10:00  Украина

Бразилия обновила суточный антирекорд по смертям от COVID-19

09:00  Мир

Новости | Слоты