До отправки «титушек» в Бровары в Виннице зарезали нацгвардейца
Полиция в Виннице задержала мужчину, который в ночь на 24 мая нанес смертельное ножевое ранение военнослужащего Национальной гвардии.
Об этом сообщает полиция Винницкой области в пятницу, 29 мая.
Как отмечается, правоохранители отрабатывали различные версии мотива убийства, среди которых – профессиональная деятельность потерпевшего, личные отношения и возможный ситуативный конфликт.
Полиция отработала все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, а также привлекли кинолога с поисковой собакой, чтобы установить личность злоумышленника.
При этом полицейские сразу же нашли нож – орудие убийства, осматривая место происшествия и прилегающую к нему территорию.
После этого была установлена личность преступника: 35-летнего винничанина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства.
Как было установлено, между мужчинами на улице города возник внезапный конфликт и драка, во время которой один из мужчин нанес проникающее ножевое ранение другому и с места происшествия скрылся.
В этот же день уволено все руководство винницкой областной полиции с формулировкой «из-за системных просчетов». Сообщается, что утром 29 мая в Бровары из Винницы прибыли вооруженные ножами, дубинками и огнестрельным оружием бандиты, которые устроили перестрелку и драку на улицах города. Мотивы – передел рынка пассажироперевозок.
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