В Москве от коронавируса умерло рекордное количество человек

В столице России за последние сутки умерли 78 человек, у которых диагностировали коронавирус нового типа COVID-19.

«В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в Минздраве РФ.

Данный показатель является рекордным для Москвы, общее количество жертв составляет 2408 человек.

Ранее самый высокий показатель смертности был зафиксирован 17 мая, когда умерли 77 человек.

С начала эпидемии коронавируса нового типа COVID-19 в РФ диагностировано более 387 тысяч заражений. 4374 человека умерли.

Россия находится на третьем месте по количеству диагностированных случаев заболевания, уступая лишь США и Бразилии.

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