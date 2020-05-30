В Москве от коронавируса умерло рекордное количество человек
В столице России за последние сутки умерли 78 человек, у которых диагностировали коронавирус нового типа COVID-19.
«В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в Минздраве РФ.
Данный показатель является рекордным для Москвы, общее количество жертв составляет 2408 человек.
Ранее самый высокий показатель смертности был зафиксирован 17 мая, когда умерли 77 человек.
С начала эпидемии коронавируса нового типа COVID-19 в РФ диагностировано более 387 тысяч заражений. 4374 человека умерли.
Россия находится на третьем месте по количеству диагностированных случаев заболевания, уступая лишь США и Бразилии.
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