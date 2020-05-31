Экс-продюсер «1+1» Александр Ткаченко допустил дикую ошибку, а Дубинский его поддержал

Народный депутат от фракции «Слуга народа», возможный кандидат на должность мэра Киева Александр Ткаченко перепутал два населенных пункта в Киевской области, а Дубинский его в этом поддержал.

Комментируя в своем Telegram-канале Tkachenko.UA перестрелку перевозчиков на Киевщине, нардеп от «Слуги народа» почему-то назвал Бровары Борисполем.

Ни для кого не секрет, что бывший генеральный директор «1+1» хочет побороться за кресло градоначальника Киева. В этом его поддерживает бывший работодатель и по совместительству олигарх Игорь Коломойский.

Офис Генерального прокурора занялся расследованием сомнительной приватизации Одесской киностудии, за которой стоят, собственно Александр Ткаченко и сомнительный застройщик Андрей Ваврыш.