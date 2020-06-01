Поездку Медведчука и Рабиновича в Россию будут расследовать как госизмену

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство по факту государственной измены.

Согласно материалам суда, один из депутатов Верховной Рады подал заявление в Офис генерального прокурора, в которой просил расследовать уголовное преступление по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) в связи с поездкой 10 марта в Москву депутатов Рады.

При этом, Офис генпрокурора не внес данные в Единый реестр досудебных расследований.

В связи с этим, депутат Рады подал иск в суд, который обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство по указанному факту.

Напомним, глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Перед этим делегация ОПЗЖ в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу с депутатами Госдумы Российской Федерации.

Нынешний состав Госдумы признан Верховной Радой нелегитимным.

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