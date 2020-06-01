Папа Франциск впервые с начала эпидемии выступил перед верующими
Папа римский Франциск впервые с начала марта обратился к верующим с традиционной проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане.
В последний раз понтифик совершил эту церемонию в традиционном формате 1 марта.
«Сегодня площадь открыта, и мы можем с удовольствием вернуться на нее», – сказал папа Франциск.
Он вспомнил тех, кто был заражен вирусом или умер в районе Амазонки.
Напомним, из-за коронавируса понтифику пришлось нарушить вековую традицию. 8 марта папа римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции.
Как сообщалось, Пасхальные богослужения в Ватикане прошли без присутствия верующих.
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