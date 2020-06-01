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Главная » Мир » Религия
19:14 01 Июня 2020 Просмотров 855   КомментариевКомментарии

Старейший митрополит РПЦ умер от коронавируса

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер 1 июня от двусторонней пневмонии. Ему было 89 лет. Он был старейшим по возрасту правящим архиереем РПЦ.

Рабочая группа при патриархе Кирилле сообщила, что митрополит умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.

Митрополита привезли на лечение в Москву самолетом, но не успели довезти до больницы – он умер в машине скорой помощи.

Варнава (Владимир Кедров) возглавлял свою епархию с 1976 года, митрополитом был последние 17 лет. Он был старейшим по возрасту правящим архиереем и митрополитом Русской православной церкви.

Митрополит Варнава стал вторым иерархом РПЦ, умершим вследствие коронавирусной инфекции. 26 апреля скончался епископ Железногорский и Льговский (Курская область) Вениамин.

4 мая в Москве умер бывший Астраханский митрополит Иона. Жертвами коронавируса стали и несколько священников, в том числе настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин.

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Тэги: РПЦ, митрополит, коронавирус

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