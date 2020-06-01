Украинского министра назначили ответственным за защиту детей от сексуальной эксплуатации
Кабинет Министров назначил вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова координатором защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия в интернете.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
«Правительство в Международный день защиты детей назначило Федорова координатором деятельности, связанной с прекращением сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей в сети Интернет в Украине», – говорится в нем.
Согласно сообщению, ежедневно в мире появляется 1 млн новых пользователей интернета.
Указано, что треть из всех пользователей сети – дети.
В Украине 92% детей в возрасте до 12 лет каждый день по несколько часов проводят в сети интернет.
«Нам важно защитить наших детей не только от физических рисков, а также и онлайн. С развитием технологий злоумышленники могут завладеть доверием детей. Этому нужно противостоять, и мы уже разрабатываем соответствующие алгоритмы», – сказал Федоров.
В сообщении подчеркнуто, что осенью прошлого года офисом Уполномоченного Президента по правам ребенка в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи проводилось онлайн-исследование, в котором приняли участие 12 тыс. детей и родителей.
«…Каждый третий ребенок в Украине готов встретиться с онлайн-другом в реальной жизни… Только 15% украинских родителей знают что делать, если столкнулись с проблемой в интернете», – добавлено в сообщении.
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