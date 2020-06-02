Трамп готов использовать армию США для подавления протестов

Президент США пообещал направить войска в штаты, где местные власти откажутся от жестких мер, и «быстро решить проблему за них».

В понедельник, 1 июня, возле Белого дома продолжались мирные протесты. Около семи вечера, с наступлением комендантского часа, полиция начала разгонять протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями.

В это время Дональд Трамп вышел в сад Белого дома, откуда обратился к нации. Сами беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп назвал «внутренним терроризмом». Однако заявил, что «является союзником всех мирных демонстрантов».

По словам Трампа, он настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, Трамп пообещал развернуть армию США и «быстро решить проблему за них», сообщает BBC.

Министерство обороны отказалось комментировать возможность того, что президент может воспользоваться законом от 1807 года для введения армии США в город или штат.

Тэги: США, протесты, Трамп