У премьера Армении обнаружили коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться на передовую, решил сдать тест. У всех членов семьи результаты тестов тоже положительные. Очевидно, что члены семьи заразились от меня», – сказал Пашинян.

Премьер отметил, что ни у него, ни у родственников нет симптомов, температура нормальная. Все заболевшие самоизолировались, сам Пашинян будет работать из дома. Он предположил, что заразился во время рабочего совещания.

«Как вы знаете, во время таких совещаний на стол ставят стаканы с водой. Я заметил, что человек, подавший стакан, не был в перчатках. На месте сделал ему замечание и предложил заменить стакан», – рассказал премьер, добавив, что у этого официанта позже подтвердился коронавирус.

Пашинян выразил надежду, что не заразил других членов правительства, а также призвал сограждан соблюдать меры безопасности – носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки. Премьер Армении записал видеообращение в день своего рождения, 1 июня ему исполняется 45 лет.

По данным на 31 мая, в Армении выявлено 9282 случаев коронавируса (355 за сутки). С начала эпидемии в стране умер 131 человек.

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