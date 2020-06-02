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Главная » Украина » Спорт
12:17 02 Июня 2020 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Донецкий «Спартак» будет играть в чемпионате России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Спартак» из Донецка в новом сезоне будет выступать в высшей лиге чемпионата России.

«Президент МФК «Спартак» Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий «Спартак» будет представлять республику среди профессионалов», – отмечается в пресс-релизе клуба.

На сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР) отмечается, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

Прошлый сезон команда провела в чемпионате Донецкой Народной Республики (ДНР). Домашние матчи «Спартак» проводил в Донецке, а президент клуба Юрий Сироватко является министром юстиции ДНР.

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Тэги: Донецк, мини-футбол

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