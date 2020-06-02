В Одессе на рынке стрельба – ранены два человека

2 человека получили ранение в результате стрельбы на промтоварном рынке в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в социальной сети Facebook.

«Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке. В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу», – сказано в нем.

Предварительно установлено, что утром 2 июня в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения.

В результате телесные повреждения получили двое мужчин.

Им оказывается медицинская помощь.

Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.

Тэги: Одесса, стрельба, рынок