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Главная » Украина » Экономика
19:14 02 Июня 2020 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Мэр Львова зарабатывает в семь раз меньше жены

При этом отказываться от малоприбыльной работы глава семьи не собирается вод уже 15 лет.

Мэр Львова Андрей Садовый задекларировал получение среднемесячного дохода в сумме 86,5 тыс. гривен в 2019 году, в то время как у его супруги он составил 600,4 тыс. гривен в перерасчете на каждый месяц.

Об этом свидетельствует электронная декларация Садового.

Весь его доход составила заработная плата – чуть более 1 млн гривен за год, или 86,5 тыс. гривен в месяц.

В свою очередь его супруга задекларировала 7,2 млн гривен доходов за 2019 (или 600,4 тыс. в месяц), из которых 2,4 млн – зарплата в телерадиокомпании «Люкс», а еще 4,7 млн – дивиденды, поскольку она является ее конечным бенефициаром.

Собственного имущества и денежных активов у Садового, согласно декларации, нет.

Он с семьей (жена, 5 сыновей и теща) прописан в доме (площадью 660 кв. м и стоимостью 4,5 млн гривен) во Львове, который принадлежит его супруге.

Жене Садового также принадлежат три земельных участка во Львове: площадью 702 кв. м, 301 кв. м (оба – стоимостью около 0,5 млн гривен) и 43 кв. м (стоимостью 65 тыс. гривен).

Кроме того, в ее собственности находятся автомобили Mersedes Benz Viano 2012 года выпуска (стоимостью 668 тыс. гривен) и Skoda Kodiaq 2017 года (за 969 тыс.).

На банковских счетах она хранит 2,4 млн гривен (почти все – в Приватбанке), а наличными – 150 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.

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Тэги: Львов, декларация о доходах, садовый

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