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Главная » Мир » Происшествия
10:23 03 Июня 2020 Просмотров 1152   КомментариевКомментарии

В США чернокожий демонстрант напал на украинскую журналистку

В городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на репортера «Голоса Америки» Кристину Шевченко, которая снимала сюжет для программы.

По словам Кристины, один из демонстрантов ударил ее кулаком в голову во время съемки сюжета. После этого он хотел забрать ее камеру. Его удалось снять на видео.

«В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Около 10 минут никто не трогал, а затем момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу», – сообщила она в Facebook.

Шевченко добавила, что ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

По ее словам, полиции во время нападения не было.

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Тэги: США, журналисты, протесты

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