В США чернокожий демонстрант напал на украинскую журналистку
В городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на репортера «Голоса Америки» Кристину Шевченко, которая снимала сюжет для программы.
По словам Кристины, один из демонстрантов ударил ее кулаком в голову во время съемки сюжета. После этого он хотел забрать ее камеру. Его удалось снять на видео.
«В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Около 10 минут никто не трогал, а затем момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу», – сообщила она в Facebook.
Шевченко добавила, что ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.
По ее словам, полиции во время нападения не было.
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