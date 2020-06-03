Депутаты «оденут» пешеходов в спецодежду, а иначе угрожают штрафовать
Парламент решил обязать пешеходов использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
3 июня в Раде голосовали за принятие законопроекта №2694, которым предлагается обязать всех пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами со светоотражающими элементами или носить одежду, имеющую светоотражающие элементы.
«За» проголосовали 251 народный избранник, хотя для принятия законопроекта хватало и 226.
В связи с принятием законопроекта, вносятся изменения в статью 127 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь в дополнительно ней указывается, что несоблюдение пешеходами требований сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов караются штрафом в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть, 51 гривны.
При этом депутаты намерены усилить наказание за нарушение данной и других статей, регламентирующих штрафы за нарушение ПДД. Парламент намерен повысить минимальный штраф с 51 до 255 гривен, а максимальным наказанием для пешехода станет взыскание в виде 680 гривен за нарушение Правил дорожного движения.
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