Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял решение от отставке правительства. Соответствующий указ он уже подписал.

Лукашенко отметил, что «всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».

Он добавил, что процесс формирования нового Совета министров начался еще полгода назад. При этом он сообщил, что некоторые министры сохранят свои должности.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.

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