Премьер Джонсон обещает британские паспорта всем жителям Гонконга

Борис Джонсон заявил, что Лондон готов пойти на одно из крупнейших изменений британских иммиграционных правил за всю историю.

«Если потребуется, британское правительство пойдет на такой шаг – и сделает это по доброй воле, – написал Джонсон в Times. – Многие жители Гонконга опасаются, что их образ жизни, который Китай обязался сохранить, ныне оказался под угрозой. Если Китай своими действиями продемонстрирует, что эти страхи обоснованы, Британия не сможет просто пожать плечами и отойти в сторону. Мы выполним свой долг и предложим альтернативу».

В ответ на заявления британских властей министерство иностранных дел Китая обвинило Лондон в «грубом вмешательстве» во внутренних дел Гонконга.

Жители Гонконга, родившиеся до 1997 года, когда бывшая британская колония была передана КНР, имеют право на так называемые заморские паспорта Соединенного Королевства. Этот вид документа был создан в свое время специально для них, сообщает BBC.

Заморский паспорт позволяет ездить в ряд стран без визы и свободно приезжать в Британию на полгода, но без права работы.

Заморские паспорта имеют около 350 тыс. гонконгцев, и еще 2,6 млн могут их получить. Население Гонконга составляет чуть менее 7,5 миллиона человек.

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