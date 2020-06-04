Правила вступят в силу 5 июня. Они по-прежнему предусматривают социальную дистанцию, масочный режим и использование антисептика.

Минздрав опубликовал новые правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабления карантина с 5 июня. Документ обнародовала пресс-служба МОЗ в четверг, 4 июня.

В частности, с 5 июня заработают такие правила:

обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если температура тела превышает 37,2, такой работник к работе не допускается;

на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;

возле мест скопления людей должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдались расстояния не менее 1,5 метра;

расстояние не менее чем 1,5 метра между соседними столиками и размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);

меню размещается на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;

выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;

приборы должны быть в индивидуальных упаковках.

При этом в ресторанах и кафе будет запрещено:

самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работника ресторана;

функционирование детских комнат;

проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичный мероприятий с участием более 10 человек;

приготовление пищи на открытых кухнях;

функционирование зон самообслуживания;

ожидание в очереди (в том числе и в санузлы) в помещениях ресторана.

В свою очередь администрация заведения должна обеспечить:

постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;

влажная уборка производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.

Тогда как посетители должны соблюдать следующие правила:

обработать руки антисептиком перед входом на территорию заведения;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время сидеть за столом можно без маски.

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