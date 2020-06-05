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09:16 05 Июня 2020 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

У «Барселоны» нет денег, чтобы вернуть себе Неймара

«Барселона» отказалась от идеи возвращения бразильского форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен» в ближайшее трансферное окно.

Перед тем, как разразилась пандемия коронавируса, «Барселона» хотела приобрести аргентинца Лаутаро Мартинеса и Неймара этим летом. Но их планам не суждено сбыться из-за финансового кризиса.

Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро. При этом ПСЖ заявляет, что их интересует только чистая продажа форварда и они не намерены включать в сделку других игроков.

В свою очередь, «Интера» просит за Мартинеса всего лишь 111 млн евро. И выбор руководства «Барселоны» куда как очевиден.

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Тэги: футбол, ФК Барселона, Неймар

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