У «Барселоны» нет денег, чтобы вернуть себе Неймара
«Барселона» отказалась от идеи возвращения бразильского форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен» в ближайшее трансферное окно.
Перед тем, как разразилась пандемия коронавируса, «Барселона» хотела приобрести аргентинца Лаутаро Мартинеса и Неймара этим летом. Но их планам не суждено сбыться из-за финансового кризиса.
Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро. При этом ПСЖ заявляет, что их интересует только чистая продажа форварда и они не намерены включать в сделку других игроков.
В свою очередь, «Интера» просит за Мартинеса всего лишь 111 млн евро. И выбор руководства «Барселоны» куда как очевиден.
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