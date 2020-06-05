Хирургическое лечение тетрады Фалло

Тетрада Фалло – один из самых тяжелых врожденных пороков сердца. Многим детям операция требуется уже в первые месяцы жизни.

Тетрада Фалло – один из самых тяжелых врожденных пороков сердца. Многим детям операция требуется уже в первые месяцы жизни. Хирургическое лечение необходимо всем без исключения пациентам. При естественном течении заболевания треть детей погибают уже в первый год после рождения, и только 25% доживают до возраста 10 лет. Но качественные операции в лучших больницах мира позволяют избавиться от тяжелого заболевания и восстановить нормальное кровообращение.

Что такое тетрада Фалло?

Тетрада Фалло подробно описана ученым, название которого носит болезнь, в конце девятнадцатого века. Это комплексный порок сердца, который включает четыре нарушения одновременно:

дефект межжелудочковой перегородки, из-за которого артериальная и венозная кровь смешивается;

легочный стеноз;

гипертрофия (увеличение) правого желудочка;

декстрапозиция (расположение справа) аорты.

В ходе хирургического вмешательства главной задачей врача является устранение легочного стеноза и закрытие отверстия в межжелудочковой перегородке, так как именно эти нарушения оказывают наиболее значимое влияние на гемодинамику.

Как лечат тетраду Фалло?

Лечение заболевания – только хирургические. Препараты могут использоваться для уменьшения симптомов в период ожидания операции.

Хирургическое лечение бывает:

радикальное;

паллиативное.

Радикальное ставит своей целью излечение болезни. В то же время паллиативная операция дает лишь временное улучшение ситуации. Она простая и менее травматичная. Если ребенок не может в настоящее время перенести радикальную операцию, то ему проводится паллиативное вмешательство. После нормализации состояния проводится радикальная коррекция тетрады Фалло.

Как делают паллиативную операцию?

Существуют разные способы временного восстановления гемодинамики у детей. Стандартная процедура предусматривает соединение двух ветвей легочной артерии с подключичной артерией. Это делается путем наложения анастомоза «конец в конец», для соединения может также использоваться трансплантат или синтетический протез.

После такой операции кровь поступает в легкие по анастомозу. Далее она идет по легочным венам в левое предсердие. Паллиативное хирургическое лечение значительно облегчает состояние пациента и дает ему время, чтобы восстановиться перед радикальной операцией.

Как делают радикальную операцию?

Только радикальная операция излечивает заболевание. В ходе хирургического вмешательства выполняется пластика межжелудочковой перегородки для закрытия дефекта. По возможности полностью, а если это невозможно, то частично устраняется стеноз легочной артерии.

Дополнительно иссекается патологически измененная мышечная ткань правого желудочка, чтобы уменьшить его толщину. Для расширения ствола легочной артерии накладывают заплату. Для увеличения площади клапана делают комиссуротомию (рассекают сросшиеся створки).

Обычно радикальная операция выполняется одномоментно. Иногда требуется двухэтапная операция. В таком случае на первом этапе врач устраняет легочный стеноз. Вторая операция проводится через некоторое время: она ставит своей целью устранение дефекта межжелудочковой перегородки.

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