Укрзалізниця і надалі нехтує законом і пасе задніх в питаннях охорони праці

Корпоративна політика менеджменту Укрзалізниці протягом останніх чотирьох років була заточена на вибудовування сучасної моделі вертикально-інтегрованої компанії та активно створювала все нові і нові департаменти.

Планувалось, що зміна моделі управління дозволить значно зменшити витрати товариства але при цьому підвищить ефективність. Відповідно до мети та цілей товариства впроваджувались КРІ структурних підрозділів та працівників, виробничі процеси об’єднувались в єдиний технологічний ланцюжок ітд.

Зі сторони все це виглядає дуже красиво але якби ж то дійсно настали ці зміни!

Про реформування служби охорони праці Укрзалізниці і приведення її у відповідність до вимог міжнародних та національних стандартів активно почали говорити ще з 2015 року.

Таку гучну заяву зробив начальник служби охорони праці ПАТ «Укрзалізниця» СУСЛЕНКО ВАЛЕРІЙ Семенович провідному галузевому виданню Центр інформації транспорту України.

З його слів: «Єдина корпоративна система управління охороною праці

(СУОП) для ПАТ «Укрзалізниця» дозволить запровадити політику

підприємства у сфері охорони праці, підвищити рівень безпечності

виконання робіт на підприємстві, зменшити та запобігти впливу

небезпечних чинників на працівників»

Віру в рішучі зміни в той час підсилював прихід закордонних менеджерів. Тоді і справді прості залізничники очікували побачити впровадження європейських принципів.

Та все ж таки, що з Єдиною корпоративною системою охорони праці на сьогодні? А нічого! Абсолютно нічого!

Мабуть ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ творчо переосмислив біблійну фразу прислів’я: «Обіцяного три роки чекають, а на четвертий відмовляють». Оскільки розробляв відповідну систему з 2015 року по 2018 по одному міжнародному стандарту, а з 2018 до 2020 розробляє те саме але вже по іншому.

Що відомо про керівника Департаменту охорони праці АТ «Укрзалізниця»

Справжній залізничник в другому поколінні, володіє необхідною професійною освітою та трудовим стажем близько 25 років в системі Укрзалізниці.

Цікаво, що ВАЛЕРІЙ Семенович відкрив в собі комунікативний талант будучи представником депутатської фракції Партії регіонів та заступником голови окружної виборчої комісії на виборах президента втікача.

Тому і не дивно, що саме цей феномен «праці» будує «ефективну» систему управління охорони праці в товаристві вже третій десяток років. Що скажеш, ТАЛАНТ – ВІД БОГА, ВІРТУОЗ – ВІД ПРАЦІ !!!

Іншого пояснення за які такі заслуги при частій зміні керівництва Укрзалізниці вдається всидіти у теплому кріслі директора департаменту на жаль немає.

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ЧИ ЯКІСНИЙ СПЕЦОДЯГ ПРО ЩО ТОДІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ МРІЯТИ ПРОСТОМУ ЗАЛІЗНИЧНИКУ З ТАКИМИ ДИРЕКТОРАМИ?

В АТ «Укрзалізниця» щороку голослівно заявляють, що триває постійна робота зі збільшення фінансування на охорону праці з метою запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим видам загрози здоров’ю працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Справді така позитивна динаміка існує. Питання – що тоді не так?

А відповідь проста і доволі не очікувана. У найбільшого роботодавця країни, а саме АТ «Укрзалізниця», як показує аналіз даних з відкритих інтернет-джерел зовсім не ведеться належний контроль якості поставленої продукції, наданих послуг та стану робочих місць працівників.

Так для прикладу мало місце настання нещасного випадку 23 вересня по 691 км в напрямку Бахмач-Гребінка, на одній із секцій 2ТЕ-116 №618 «Б» де помічник машиніста отримав численні опіки тіла 42-45% через синтетичний одяг яким його забезпечив роботодавець. В той же час проект «Zалізниця без корупції» розкриває інформацію про закупку регіональними філіями спецодягу вдвічі дорожчого за пропозиції постачальників.

Витрати є! Якості немає!

«Комфортні» робочі місця машиністів локомотивів АТ «Укрзалізниця» гаряченьким слівцем у своїх одіозних програмах оцінив навіть Олександр Дубинський.

Висновок один – Пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці це не про УКРЗАЛІЗНИЦЮ!!!