Умерший 81-летний священник оставил своему 27-летнему «мужу» богатое наследство

Британец Филип Клементс скончался в Бухаресте во время карантина. Он несколько дней отказывался от госпитализации, несмотря на высокую температуру.

Первоначально священника изолировали в отделении для больных COVID-19, однако коронавируса у него не обнаружили. После этого его перевели в отделение сердечно-сосудистых заболеваний. Однако он впал в кому и вскоре скончался в реанимации, пишет Daily Mail.

После смерти своего партнера 27-летний румынский манекенщик Флорин Марин получит 150 тысяч фунтов стерлингов, на которые была застрахована жизнь священника, и унаследует его дом в Бухаресте. Кроме того, он может рассчитывать на пожизненное пособие в 2 тысяч фунтов стерлингов в месяц (выплата будет прекращена лишь в том случае, если он заключит новый брак).

Филип Клементс и Флорин Марин познакомились на сайте знакомств для гомосексуалов и три года назад заключили брак в английском графстве Кент. Пара поселилась в Бухаресте в доме, купленном на деньги священника. Вскоре их отношения стали портиться из-за того, что Марин часто ходил на вечеринки без пожилого супруга. Клементс считал это изменой и в итоге уехал домой. Через год они помирились и в 2020 году Клементс вернулся в Румынию.

Тэги: геи, священник