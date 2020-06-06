ОПЕК начала обсуждать продление сокращения добычи нефти
Основной вопрос повестки дня – продление действующей квоты по сокращению добычи нефти еще минимум на месяц.
Встреча министров стран ОПЕК началась в режиме видеоконференции в субботу, 6 июня. Трансляция ведется на сайте организации.
Основной вопрос повестки дня – продление действующей квоты по сокращению добычи еще минимум на месяц.
В заседании принимают участие 13 стран, входящие в организацию. Страны «не ОПЕК», участвующие в Венском соглашении, во главе с Россией присоединятся к ним по плану через два часа.
Как известно, сейчас все страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, квота установлена на май-июнь. Всего 10 стран-участниц организации (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки.
По предложению России и Саудовской Аравии страны альянса теперь обсудят, сохранить ее еще в течение одного или двух месяцев.
Другой, не менее важный вопрос – дисциплина исполнения договоренностей. По данным СМИ, сделка была выполнена в мае на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства. Теперь они сегодня на встрече должны пообещать восполнить несокращенные объемы полностью в июле.
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