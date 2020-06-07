Шевченко еще на два года продлил контракт со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой еще на два года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

«С радостью сообщаем, что Украинская ассоциация футбола приняла решение продлить контракт с Андреем Шевченко до 31 декабря 2022″, – заявил президент УАФ Андрей Павелко на брифинге во Львове.

Шевченко работает с национальной командой с лета 2016 года. С ним сборная Украины вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу A Лиги наций. Предыдущее соглашение истекало в июле 2020 года.

Сообщается также, что новые контракты подписали ассистенты по тренерскому штабу Александр Шовковский, Педро Хара, Андреас Малдера и Мауро Тассотти.

Источник: