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20:28 07 Июня 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Facebook пересмотрит политику контента после скандала с Трампом

Политика Facebook заключается в том, чтобы или удалить сообщение, или оставить его без любых других вариантов, теперь же могут рассмотреть другие возможности.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он рассмотрит изменения в политике, которые привели к тому, что компания не удалила противоречивые посты президента Дональда Трампа после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Reuters.

«Я знаю, что многие из вас считают, что на прошлой неделе мы должны были как-то обозначить посты президента», — заявил Цукерберг, ссылаясь на свое решение не удалять пост Трампа, содержащий фразу «когда начинается мародерство, начинается стрельба».

«Мы собираемся пересмотреть нашу политику, которая позволяет обсуждение и угрозы применения государством силы … Мы собираемся рассмотреть потенциальные варианты работы с нарушением или частичным нарушением контента», — заявил он.

Цукерберг сказал, что Facebook будет более прозрачным в принятии решений о том, следует ли снимать посты, и будет стремиться создавать программное обеспечение для продвижения расовой справедливости.

Политика Facebook заключается в том, чтобы или удалить сообщение, или оставить его без любых других вариантов. Теперь в соцсети рассмотрят другие возможности.

Напомним, что 29 мая Дональд Трамп в своем посте в Twitter пригрозил ввести силы Национальной гвардии. После этого соцсеть закрыла возможность комментировать, лайкать и шерить этот пост, пояснив это тем, что он нарушает правила соцсети касательно «прославления насилия», однако решила не удалять его «в интересах общественности».

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Тэги: Политика, соцсети, цензура, фейсбук, Трамп

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