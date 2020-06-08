Автогонщица из Австралии решила начать карьеру в порнобизнесе

25-летняя Рене Грейси объявила о завершении спортивной карьеры ради порнобизнеса. Ее семья положительно восприняла новость о переходе на новую работу.

Рене Грейси начала карьеру в автогонках с 18 лет и в 2015-м стала первой женщиной в новейшей истории, выступившей в серии Supercars Dunlop. Но в 2017 году ее отчислили из команды Dragon Motor Sport в связи с неудовлетворительными результатами.

«С гонками ничего не получилось. Думаю, мне не хватало желания, и в какой-то момент я поняла, что не так хороша, как другие. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться. Гонки больше не моя страсть», – цитирует бывшую гонщицу The Sun.

Теперь Рене выкладывает эксклюзивный контент на сайте OnlyFans и говорит, что «готова на что угодно», пока это приносит ей большой доход. Она зарабатывает по 2,5 тысячи долларов в день и через год планирует закрыть ипотеку.

Грейси также подчеркнула, что ее семья положительно восприняла новость о переходе на новую работу.

«Верите или нет, но мой папа все знает и поддерживает меня. Он действительно гордится моими достижениями и финансовым положением», – заявила Грейси.

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