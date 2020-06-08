Стоимость баррелля нефти Brent привысила $43

Нефть сорта WTI торговалась на уровне 40,22 доллара за баррель. Обе марки достигли наивысшей цены с 6 марта.

Цена нефти Brent и WTI впервые с 6 марта превысила уровень в 43 и 40 долларов за баррель соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов на 01.58 понедельника, 8 июня, по киевскому времени.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 43,02 доллара за баррель,

Нефть сорта WTI торговалась на уровне 40,22 доллара за баррель, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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