МВФ одобрил очередной кредит для Украины

В рамках механизма кредитования stand by украинская сторона получит заем в течение 1,5 года.

Исполнительный совет Международного валютного фонда по итогам заседания 9 июня одобрил новую программу кредитования для Украины в размере пять миллиардов долларов, которая рассчитана на 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

В документе отмечается, что в рамках механизма кредитования stand by Украине предоставят пять миллиардов долларов кредита.

«Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ», − указали в МВФ.

В июне Украина получит первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами.

В Фонде отметили, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста, при этом вспышка коронавируса «ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию».

По прогнозам, экономика страны серьезно сократится в 2020 году, «доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы для борьбы с кризисом.

Подчеркивается, что новая программа МВФ сосредоточена на сокращении негативных последствий кризиса, поддержке независимости центробанка и гибкого валютного курса, а также на сохранении финансовой стабильности после окончания процесса санации банков.

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