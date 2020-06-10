МВФ снова ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, опубликованном 9 июня.

В релизе Фонда отмечается, что в связи с утверждением новой программы stand by для Украины, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Указано, что дефицит текущего счета может вырасти с 0,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году.

Ранее МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.

Тэги: мвф, прогноз, падение, ввп