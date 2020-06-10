Зе-команда тормозит расследование поставок двигателей из Украины в Иран

Расследование деятельности ГП «Запорожский центр летной подготовки им. Покрышкина» (с.Широкое, Запорожская область), на базе которого осуществляется ремонт двигателей для военно-транспортной авиации Ирана, носит откровенно имитационный характер.

Расследование деятельности ГП «Запорожский центр летной подготовки им. Покрышкина» (с.Широкое, Запорожская область), на базе которого осуществляется ремонт двигателей для военно-транспортной авиации Ирана, носит откровенно имитационный характер. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Как сообщали недавно «Версии», украинские силовики установили, что центр им. Покрышкина уже несколько лет используется в качестве неофициальной ремонтной базы николаевского ООО «Украино-российское авиаремонтное предприятие» (УРАРП), владельцем которого является бывший депутат от СДПУ(О) Анатолий Левин.

По информации «Версий», речь идет о поставке в Иран двигателей Д-30КП-2, которые Левин скупает в странах бывшего СССР, в частности, через оффшор Styron Trading Inc в Эмиратах, а затем негласно ремонтирует в Украине.

Наш источник в правоохранительных органах подтвердил, что именно такой путь проделал, например, двигатель Д-30КП-2 заводской номер № 03053048602084 (и запасные части к указанному двигателю в количестве 116 шт.) в конце минувшего года. Поставка осуществлялась на условиях DAP Николаевский международный аэропорт. В настоящее время, на площадке центра им. Покрышкина подготовлены для передачи, в находящийся под санкциями Иран, еще четыре аналогичных двигателя.

Напомним, сайт «Комментарии» опубликовал резонансное расследование, под заголовком «Кейс Левина», в котором приводилась информация о том, как Левин, «скупает в различных странах Евросоюза и СНГ б/у-шные летательные аппараты и перепродаёт или передаёт их в аренду в страны Ближнего Востока (Иран) и Африки».

Как известно, в апреле-мае нынешнего года Госсекретарь США Марк Помпео и спецпредставитель по Ирану Брайан Хук поочередно отметили, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления в октябре эмбарго в отношении крупнейшего в мире государства-спонсора терроризма и антисемитизма.

В то же время, как отмечают политические аналитики, в команде Зеленского, похоже, недооценивают как риски «Кейса Левина», так и то, что единственной возможной реакцией Белого дома на иранском направлении, особенно накануне выборов 3 ноября, станет ужесточение санкционных мер против стран, компаний и физических лиц, осмелившихся вести с Ираном военно-техническое сотрудничество.