В России от коронавируса умер известный писатель-сатирик
Анатолий Трушкин умер на 79 году жизни в больнице, куда попал после заражения коронавирусом. О времени и месте похорон писателя не сообщается.
«Мой администратор созвонился с внучкой Анатолия Алексеевича, и она сообщила, что он вчера умер в больнице, где лежал более месяца с коронавирусом», – рассказал юморист Николай Лукинский.
По его словам, писатель несколько дней назад ходил на процедуры и чувствовал себя лучше.
«Он месяц лежал в этой больнице с коронавирусом, с 5 мая. Сначала созванивались, потом он перестал брать телефон, потому что его перевели в реанимацию. Было тяжелое положение. Десять дней назад рассказал, что из реанимации его выписали, но разговаривал очень плохо. А пять дней назад администратор ему позвонил, он уже бодрый был, сказал, что хожу на процедуры, собирался на гастроли в июле. То есть шел на поправку», – сказал Лукинский.
Артистка Клара Новикова также сообщила, что новость о смерти Трушкина стала для нее шоком.
«Мы с ним примерно три дня назад разговаривали, он сказал, что дней через пять-шесть, наверное, уже можно будет выписываться», – сказала Новикова, добавив, что супруга Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома.
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