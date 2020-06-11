В России от коронавируса умер известный писатель-сатирик

Анатолий Трушкин умер на 79 году жизни в больнице, куда попал после заражения коронавирусом. О времени и месте похорон писателя не сообщается.

«Мой администратор созвонился с внучкой Анатолия Алексеевича, и она сообщила, что он вчера умер в больнице, где лежал более месяца с коронавирусом», – рассказал юморист Николай Лукинский.

По его словам, писатель несколько дней назад ходил на процедуры и чувствовал себя лучше.

«Он месяц лежал в этой больнице с коронавирусом, с 5 мая. Сначала созванивались, потом он перестал брать телефон, потому что его перевели в реанимацию. Было тяжелое положение. Десять дней назад рассказал, что из реанимации его выписали, но разговаривал очень плохо. А пять дней назад администратор ему позвонил, он уже бодрый был, сказал, что хожу на процедуры, собирался на гастроли в июле. То есть шел на поправку», – сказал Лукинский.

Артистка Клара Новикова также сообщила, что новость о смерти Трушкина стала для нее шоком.

«Мы с ним примерно три дня назад разговаривали, он сказал, что дней через пять-шесть, наверное, уже можно будет выписываться», – сказала Новикова, добавив, что супруга Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома.

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