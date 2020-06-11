Украинка с 13-м размером груди выступит в смешанных единоборствах
Мила Кузнецова, участвовавшая в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019, собирается дебютировать в турнире MMA.
Турнир намечен на сентябрь 2020 года в Таиланде. Кузнецова отметила, что вылетит в Таиланд для подготовки к дебютному бою, как только будет возобновлено международное авиасообщение.
Ее соперница пока не определена. Ожидается, что это будет девушка с подходящими параметрами из США, России или Великобритании.
Мила Кузнецова прославилась в сети благодаря своему 13-му размеру груди. Свой бюст она с удовольствием демонстрирует подписчикам в Instagram.
Ранее Кузнецова заявила о намерении попробовать себя в боксе.
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