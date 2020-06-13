В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19
Два дня подряд в Украине фиксировали менее 700 случаев коронавируса, а за минувшие сутки выявили 753 заболевших.
В Украине за минувшие сутки выявлено рекордное количество случаев коронавирусу – 753. До этого два дня подряд фиксировалось менее 700 случаев.
Таким образом, общее число инфицированных выросло до 30506, из них 13976 выздоровели (+409 за сутки), 880 человек умерло (+10).
Количество случаев по регионам:
Винницкая область – 1369
Волынская область – 1354
Днепропетровская область – 990
Донецкая область – 290
Житомирская область – 1032
Закарпатская область – 1583
Запорожская область – 521
Ивано-Франковская область – 1695
Кировоградская область – 577
Киев – 3838
Киевская область – 1961
Львовская область – 2658
Луганская область – 56
Николаевская область – 320
Одесская область – 1081
Полтавская область – 278
Ровенская область – 2297
Сумская область – 208
Тернопольская область – 1403
Харьковская область – 1482
Херсонская область – 179
Хмельницкая область – 544
Черновицкая область – 3869
Черкасская область – 536
Черниговская область – 385
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