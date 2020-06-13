В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19

Два дня подряд в Украине фиксировали менее 700 случаев коронавируса, а за минувшие сутки выявили 753 заболевших.

В Украине за минувшие сутки выявлено рекордное количество случаев коронавирусу – 753. До этого два дня подряд фиксировалось менее 700 случаев.

Таким образом, общее число инфицированных выросло до 30506, из них 13976 выздоровели (+409 за сутки), 880 человек умерло (+10).

Количество случаев по регионам:

Винницкая область – 1369

Волынская область – 1354

Днепропетровская область – 990

Донецкая область – 290

Житомирская область – 1032

Закарпатская область – 1583

Запорожская область – 521

Ивано-Франковская область – 1695

Кировоградская область – 577

Киев – 3838

Киевская область – 1961

Львовская область – 2658

Луганская область – 56

Николаевская область – 320

Одесская область – 1081

Полтавская область – 278

Ровенская область – 2297

Сумская область – 208

Тернопольская область – 1403

Харьковская область – 1482

Херсонская область – 179

Хмельницкая область – 544

Черновицкая область – 3869

Черкасская область – 536

Черниговская область – 385

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