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Главная » Мир » Общество
10:03 15 Июня 2020 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Известной актрисе из Латинской Америки дадут российское гражданство

Получить гражданство России Наталья Орейро захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале.

«Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло», – призналась уругвайская актриса в интервью ТАСС.

Она рассказала, как пришла по делам в посольство России в Аргентине, где ей уже всерьез предложили подать документы на получение гражданства России.

«Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – добавила она.

43-летняя артистка стала известна после показа в 2000-х по телевидению аргентинского сериала «Дикий ангел», в котором она исполнила главную роль.

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Тэги: Россия, актриса, гражданство

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