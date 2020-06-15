Известной актрисе из Латинской Америки дадут российское гражданство

Получить гражданство России Наталья Орейро захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале.

«Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло», – призналась уругвайская актриса в интервью ТАСС.

Она рассказала, как пришла по делам в посольство России в Аргентине, где ей уже всерьез предложили подать документы на получение гражданства России.

«Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – добавила она.

43-летняя артистка стала известна после показа в 2000-х по телевидению аргентинского сериала «Дикий ангел», в котором она исполнила главную роль.

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