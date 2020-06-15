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12:46 15 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд допрашивает Порошенко по делу о сдаче Крыма

Защита Януковича вызвала в качестве свидетелей по делу Порошенко и экс-премьера Яценюка.

В Апелляционный суд Киева в понедельник, 15 июня, прибыл бывший президент Петр Порошенко, где его допрашивают по делу о сдаче Крыма.

В качестве свидетеля в суд также вызван экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

«Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича», – сказал председательствующий судья.

Отвечая на вопрос защиты Януковича, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.

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