Украина открыла свои граница для иностранцев

Пограничники будут пропускать в страну только имеющих страховку для лечения от коронавируса.

Государственная пограничная служба возобновила пропуск иностранцев в Украину. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, опубликованном в понедельник, 15 июня.

При этом запрещается въезд иностранцев без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

Пограничное ведомство ожидает от министерства здравоохранения перечень стран с широким распространением COVID-19.

До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, согласившихся на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Действуй дома.

Для решения вопроса с обсервацией иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать полицию.

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