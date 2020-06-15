Украина открыла свои граница для иностранцев
Пограничники будут пропускать в страну только имеющих страховку для лечения от коронавируса.
Государственная пограничная служба возобновила пропуск иностранцев в Украину. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, опубликованном в понедельник, 15 июня.
При этом запрещается въезд иностранцев без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.
Пограничное ведомство ожидает от министерства здравоохранения перечень стран с широким распространением COVID-19.
До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, согласившихся на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Действуй дома.
Для решения вопроса с обсервацией иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать полицию.
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Теперь после въезда в республику гражданам страны, а также иностранцам с постоянным видом на жительство в ЕС, не придется проходить обязательный 14-дневный карантин.
За день количество новых случаев коронавируса в столице выросло на 29 человек – почти до 3,5 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.