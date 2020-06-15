Обнаружено новое состояние вещества

Теоретическое существование такого состояния материи было предсказано более ста лет назад, но его существование не было доказано.

В Колорадском университете в Боулдере ученые обнаружили новое состояние материи. Данные об исследовании опубликованы в журнале Nature.

В ходе изучения искусственной органической молекулы RM734, специалисты заметили ее аномальное поведение. При высоких температурах вещество демонстрировало классическую нематическую фазу, но вело себя странно в холоде.

Нематическое состояние характерно для жидких кристаллов, объединяющих в себе свойства жидкости и твердых тел. Эти свойства позволили использовать их в жидкокристаллических дисплеях.

Обычно в нематическом кристалле половина молекул направлена в одну сторону, а остальные – в противоположную. При этом, молекулы выбирают направление случайным образом.

Новая фаза молекулы RM734 оказалась более чувствительной к электрическим полям, от 100 до 1000 раз по сравнению с обычными жидкими кристаллами. Оказалось, что молекулы в жидком кристалле в ферроэлектрической нематической фазе упорядочиваются одинаковым образом. Так появляются участки, на которых все кристаллы направлены в одну сторону.

Существование данного свойства жидких кристаллов предсказывали еще в 1910 году. Специалисты пока не знают, какой механизм лежит в основе свойств RM734.

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