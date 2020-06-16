Ученые поняли, зачем во время эпидемии коронавируса люди скупали туалетную бумагу

Ученые разгадали, какие психические факторы способствуют тому, что люди скупают туалетную бумагу.

Психологи и экономисты из Мюнстерского университета, Университета Санкт-Галлена и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге опросили через соцсети более тысячи взрослых и изучили, как взаимосвязаны покупка туалетной бумаги и черты характера, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Большую роль, вероятно, сыграло собственное ощущение страха. Тот, кто особенно сильно ощущал опасность вируса, был более склонен к паническим закупкам.

«Чем больше был страх перед эпидемией, тем чаще люди ходили в магазин, брали несколько упаковок и создавали большие запасы», – пишут авторы исследования.

Наряду с эмоциональной неустойчивостью стремление к созданию запасов могут усиливать и черты характера, например, перфекционизм и обязательность. Тот, кто скрупулезно составляет планы и действует с опережением событий, во времена неопределенности, очевидно, склонен создавать чрезмерные резервы.

«Наверное, туалетная бумага функционирует как субъективный символ безопасности – возможно, ее покупка была своего рода проявлением смещенной активности с целью успокоения», – говорит исследователь Тео Топпе».

То есть люди-перфекционисты, вопреки распространенному мнению, не всегда действуют рационально. Таким образом, не эгоизм и себялюбие заставляли людей совершать панические покупки – а типичные черты характера, считают авторы исследования.

Тэги: туалетная бумага, эпидемия