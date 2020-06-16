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11:06 16 Июня 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб

37-летний капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк продолжит карьеру в нижегородском «Оргхиме». Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года.

Последним клубом уроженца Запорожья был киевский «Хит». Ранее он выступал за «Запорожкокс», столичный «Интеркас», львовский «Тайм», харьковский «Локомотив», «Ураган», российскую «Дину» и армянский «Лео».

Иваняк шесть раз выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины. В 2016 году Евгений вошел в десятку лучших вратарей планеты.

«Оргхим» вышел в плей-офф чемпионата России, который возобновится в августе.

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Тэги: Россия, сборная Украины, футзал

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