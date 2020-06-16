Россия готовила покушение на грузинского телеведущего, который обматерил Путина

Задержанный в Грузии чеченец планировал убийство известного тележурналиста Георгия Габуния.

Георгий Габуния



Задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси 12 июня гражданин России планировал убийство журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния, заявил на брифинге гендиректор телеканала Ника Гварамия.

Задержанного зовут Васамбек Боков, он родился в Ингушетии 21 декабря 1982 года. По словам Гварамия, Бокова задержали по другой причине, но грузинским властям стало известно о готовящемся убийстве от украинских правоохранительных органов.

«Это управлялось с территории России – в частности, из Чеченской республики», – отметил гендиректор «Мтавари архи».

Гварамия утверждает, что Боков планировал убить Габуния по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова и его задание в Тбилиси выполняла «спецгруппа». По словам Гварамия, за Габуния несколько месяцев велось наблюдение.

Позже в Службе госбезопасности Грузии подтвердили, что Бокова задержали в рамках расследования уголовного дела «по факту подготовки к преднамеренному убийству».

Гварамия добавил, что, по данным источников в контртеррористической службе, готовившееся покушение «напрямую связано» с высказываниями Габуния о Владимире Путине в эфире телеканала «Рустави-2».

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