УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов этого и следующего года.
Финал в Стамбуле, который был должен пройти в этом году, перенесен на следующий год. Финал в Санкт-Петербурге, соответственно, перенесен на 2022 год.
В 2023 году матч состоится в Мюнхене. В 2024-м – в Лондоне.
В среду исполком УЕФА принял так же решение о проведении оставшихся матчей еврокубков в этом году. Лигу чемпионов доиграют в формате «финала восьми» в Лиссабоне
Четвертьфиналы и полуфиналы будут проводиться с 12 по 19 августа в формате одного матча вместо двух. Финал запланирован на 23 число.
Кроме того, утверждены даты проведения перенесённого с лета 2020 года чемпионата Европы. Он состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи запланированы в 12 городах разных стран Европы
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