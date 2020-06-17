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19:04 17 Июня 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов этого и следующего года.

Финал в Стамбуле, который был должен пройти в этом году, перенесен на следующий год. Финал в Санкт-Петербурге, соответственно, перенесен на 2022 год.

В 2023 году матч состоится в Мюнхене. В 2024-м – в Лондоне.

В среду исполком УЕФА принял так же решение о проведении оставшихся матчей еврокубков в этом году. Лигу чемпионов доиграют в формате «финала восьми» в Лиссабоне

Четвертьфиналы и полуфиналы будут проводиться с 12 по 19 августа в формате одного матча вместо двух. Финал запланирован на 23 число.

Кроме того, утверждены даты проведения перенесённого с лета 2020 года чемпионата Европы. Он состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи запланированы в 12 городах разных стран Европы

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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